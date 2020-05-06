مولودية الجزائر تدخل بقوة لكسب توقيع لاعب الهلال أطهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل نادي مولودية الجزائر طرفا قويا في كسب توقيع لاعب الهلال مطلق السراح اطهر الطاهر منافسا الاهلي المصري والنجم الساحلي وكان المولودية قد راقب اللاعب خلال ابطال افريقيا ويتوقع ان يتم حسم الامر بين الطرفين خلال الايام المقبلة وذلك من اجل تسويق اللاعب في اوروبا ويعد اطهر من اميز اللاعبين في الابطال الافريقية.

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