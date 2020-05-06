الشعلة يرافق المدينة في الدوري العماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقدم نادي ظفار بطل الدوري العماني بعرض رسمي للاعب الهلال وليد الشعلة بغرض التعاقد معه وكان وليد الشعلة ضمن ثلاثة لاعبين طالب الزلفاني بالتعاقد معهم من السودان ويتوقع ان تتقدم المفاوضات خلال الايام المقبلة وخاصة ان اللاعب يريد تحسين وضعيته بعد ان تلقي عددا من العروض لكنه لم يختار احدها وترك الامر لنادي الهلالويجدر ذكره ان بكري المدينة تم التعاقد معه بتوصية من التونسي الزلفاني قادما من نادي عراقي.

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