خطاب مقلق من الكاف للاتحاد السوداني

الخليج 365 : سجل المغرب، انتصارا معنويا أمام منافسيه داخل مجموعته بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وتلقى المغرب، خطابا من الاتحاد الإفريقي، بتصديقه على احتضان ملاعب “محمد الخامس بالدار البيضاء، ومولاي عبد الله بالرباط، وملعب مراكش الكبير” لمبارياته بتصفيات المونديال،ورفض الاتحاد الإفريقي، الملاعب التي اقترحها منافسو المغرب بالمجموعة: “السودان وغينيا وغينيا بيساو”،ويتوجب على اتحاد الكرة السوداني واتحاد غينيا وغينيا بيساو الرد على خطاب الكاف، واختيار ملاعب بديلة أو إجراء إصلاحات على الملاعب المقترحة، كي تطابق معايير السلامة التي يقيد بها الكاف والفيفا كافة المشاركين في المسابقات والتصفيات الرسمية الخارجية. المادة السابقة شكوى جديدة ضد المريخ في الفيفا المقالة القادمة الشعلة يرافق المدينة في الدوري العماني

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