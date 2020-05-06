شكوى جديدة ضد المريخ في الفيفا

الخليج 365 : صعد الغاني نيسلون لازاجيلا, متوسط الميدان الذي أمضى فترة احترافية قصيرة في ديار الاحمر شكواه ضد نادي المريخ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حيث يطالب المحترف الغاني بمستحقات واجبة السداد تقدر بنحو 50 الف دولار بعد إنهاء عقده من طرف نادي المربخ.. وتجيء الشكوى من لازاجيلا في الوقت الذي يجابه فيه المريخ قضايا مماثلة في لجان فض النزاعات بالاتحاد الدولي وصدر في بعض منها احكام رسمية على غرار قضية اللاعب كوكو دونو.

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