عاجل| إصابات جديدة بكورونا في السودان.. وعدد الوفيات مفاجأة 

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الأربعاء 6 مايو 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها (5)، ليرتفع العدد الكلي للاصابات إلى(852) متضمنة(49) حالة وفاة.
وذكر تقرير ادارة الأوبئة أن الحالات الجديدة التي سجلت في ولاية الخرطوم (60) ، و4 حالات بكل من ولايتي القضارف وسنار، و4 حالات بولاية الجزيرة، وحالتين بولاية الشمالية، وحالة واحدة بولاية نهر النيل.
وذكر التقرير تماثل (10) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (80).
وأكدت الوزارة ان جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمراكز العزل الصحي.
وحثت المواطنيين على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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