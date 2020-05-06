عاجل| قوات الدعم السريع تحبط عملية تهريب.. إقرا التفاصيل

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الأربعاء 6 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أحبطت استخبارات قوات الدعم السريع، عملية تهريب كميات من المواد التموينية والبترولية بمحلية التضامن في ولاية النيل الأزرق، محملة على متن عربة (Z S) و(2) عربة لوري هوستن وعربة تانكر في طريقها إلى دولة مجاورة.
وشملت الضبطية (620) جوال سكر زنة (50) كليو، و(400) جوال سكر زنة (10) كيلو، و(400) جوال سكر زنة (5) كيلو، إضافة إلى (100) جوال دقيق و(40) جركانة زيت، و(86) برميل جازولين، و(35) برميل بنزين.
وأفاد الناطق باسم قوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة آدم، أن العملية تمت بتنسيق كبير بين مجموعة الدمازين دعم سريع وقيادة اللواء (15)- الفرقة الرابعة الدمازين واستخبارات الدعم السريع القادمة من الخرطوم بتوجيهات من النائب الأول لرئيس المجلس السيادي لإسناد القوات الأمنية بالولاية خاصة في ملف مكافحة التهريب باعتبارها منطقة حدودية وتنشط فيها عمليات تهريب السلع والمواد الإستراتيجية لدول الجوار.
وأشاد جمعة بجهود قوات الدعم السريع في محاربة التهريب، وأكد أنه يعزز دعم ومساندة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ونوه إلى أن قوات الدعم السريع تعمل بكفاءة عالية في ملف محاربة التهريب في كافة المناطق الحدودية.
وأكد أن قوات الدعم السريع ستكون السند الحقيقي للقوات الأمنية بالولاية، وسداً منيعاً أمام مهربي قوت الشعب
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