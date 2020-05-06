الخارجية الكندية ترحب بقرار السودان حول تجريم ختان الاناث

رحب وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين ووزير التنمية الدولية الكندية ماري قولد كندا بقرار الحكومة السودانية بتجريم ختان الإناث ،مشيرين الى بيان وزارة الخارجية السودانية الذي ذكر أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يعتبر انتهاكاً واضحاً ضد المرأة وجريمة ضد حقوق المرأة مثنياً على الحكومة السودانية لاتخاذها هذه الخطوة المهمة.

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وأورد البيان بحسب سونا، أن مشروع القانون هو أحدث حزمة من الإصلاحات للحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتعزيز حقوق الانسان وأثنى على حكومة السودان لادراجها حقوق المرأة في صميم برنامجها الإصلاحي.

الخرطوم: أخبار الخليج 365