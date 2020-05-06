إصابتان ووفاة بالكورونا بالجزيرة

كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة د. إيهاب عبد الله التوم، عبر المنصة الإعلامية للوضع الصحي عن جائحة كورونا بالولاية، عن تسجيل حالتين بكورونا ليصبح عدد الحالات 32 حالة إصابة بمختلف محليات الولاية، إضافة الى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات نحو 11 حالة وفاة.

وأشار التوم الى أن إجمالي حالات الاشتباه منذ بداية انتشار الوباء في فبراير الماضي بلغت 116 حالة اشتباه.

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وشدد بحسب صحيفة السوداني، على ضرورة التزام المواطنين بالحظر والابتعاد عن التجمعات والتبليغ الفوري عن ظهور أي أعراض بالمرض. وأعلن عودة مستشفى ودمدني للطوارئ للعمل على مدار 24ساعة بعد توفير جميع وسائل الحماية للجيش الأبيض.

الخرطوم: أخبار الخليج 365