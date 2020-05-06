كوادر معمل مستشفى جبرة للطوارئ يعلنون إضراباً عن العمل

التاريخ: 06-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قرر العاملون بمعمل مستشفى جبرة الطوارئ – مركز العزل الصحي لكورونا، الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ غدا الخميس حتى اشعار آخر. Advertisements وجاء ذلك بحسب صحيفة اليوم التالي احتجاجا على عدم صرف الحوافز منذ بداية العمل وحتى اليوم، وأشار خطابهم الموجه إلى بنك الدم إلى صرف جميع الكوادر الأخرى للحوافز. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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