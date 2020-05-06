التاريخ: 06-مايو-2020
0 مشاهدة
بمشاركة 23 شركة وزارة الصناعة والتجارة، تدشن برنامج من المنتج للمستهلك، بمحلية امدرمان.
وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية مبارك محجوب، في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، الأربعاء، إن البرنامج انطلق في ميدان الرياض بالثورة ويستهدف 13 نقطة بيع في جميع مناطق امدرمان، وإضاف : شاركت 23شركة بمختلف السلع المحلية والمستوردة، موضحا بان التنظيم كان جيدا من قبل لجان الخدمات بالمنطقة، ساعد على إقبال المواطنين للشراء، مشيرا الى ان البرنامج نموذج اولي للمبادرات يخضع للتجربة والتقييم، وستشهد فترة جائحة كورونا اطلاق المزيد من المبادرات.
يذكر بان مبادرة من المنتج للمستهلك، تأتي ضمن مجموعة من الحزم لتخيف أعباء المعيشة، بمشاركة القطاع الخاص.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر 23 شركة تدشن مبادرة من المنتج للمستهلك في امدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.