أزمة مياه حادة في المناقل

تشهد مدينة المناقل، ندره شاملة في المياه. وشكى عدد من المواطنين بحسب صحيفة السوداني، معاناتهم الشديدة في الحصول على الماء. في ظل انعدام الامداد المائي وارتفاع أسعار المياه حيث بلغ سعر البرميل المنقول من الترعة الرئيسية عبر الكارو 300جنيه. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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