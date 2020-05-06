إشتباكات قبلية بجنوب دارفور

شهدت عدة مناطق في ولاية جنوب دارفور، اشتباكات قبلية جار العمل على حصر الاصابات والخسائر في الأرواح.
ووقعت الاشتباكات بحسب صحيفة السوداني، بين قبلية بين الرزيقات والفلاتة صباح هذا اليوم بمناطق تلس وشرق أبو عجورة وبركتولي وحجير وطويل
ولاتزال الاشتباكات مستمرة بجانب إحتقان الاجواء الذي ينذر باحتكاكات قبلية في تلك المناطق.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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