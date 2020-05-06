التاريخ: 06-مايو-2020
0 مشاهدة
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح ان 60 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد انتقلت اليها العدوى من مساجد وفقا لتقارير التقصي المجتمع لوزارة الصحة السودانية.
وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مقابلة بحسب صحيفة صوت الأمة ان قرار تعليق الصلوات في المساجد اتى بعد فتوى من وزارة الصحة الاتحادية والترتيبات الاحترازية للحد من الجائحة والتي تشدد على اهمية التباعد الاجتماعي وأمر تم تطبيقه في العديد من الدول الاسلامية كالسعودية ومصر وتركيا.
وقال مفرح ان قرار تعليق الصلاة في المساجد بولاية الخرطوم مستمر مع الحظر الشامل وتمت مخاطبة المساجد التي لم تلتزم بالقرار فيما سيتم اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية في حق المساجد التي لا تلتزم بالتوجيهات مضيفا:”العلماء افتئوا بان حفظ النفس يسبق الدين في مقاصد الشريعة فلا قيام للدين دون النفس، والصلاة في المنازل امتثالا للسنة النبوية في مثل هذه المواقف”.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مفرح: 60 حالة من مصابي كورونا انتقلت اليهم العدوى من المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.