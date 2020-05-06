تجار : الحظر كبدنا خسائر فادحة

قال بعض التجار بالخرطوم أنهم يتكبدون خسائر فادحة تفوق الـ(5) الف جنيه لصغار التجار خلال اليوم الواحد ومليارات الجنيهات لكبار التجار والشركات الكبري منذ بدء الحظر بسبب جائحة كورونا.

واشار رئيس تجار القطاعي بام درمان أحمد النو بحسب صحيفة السوداني اليوم ( الاربعاء، لتكبد التجار خسائر كبرى والتزامات مالية شهرية من ايجارات محال ومخازن في ظل توقف حركة البيع والشراء،مشيرا الى انها تحتاج الى وقفة من جهات الاختصاص ووضع حلول لتقليل الخسائر .

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وقال تاجر اجمالي، إن الحظر ادخلنا في خسائر فادحة خاصة المحلات التجارية الكبرى التي تشغل عدد كبير من العمال ٫ واوضح ان التجار عليهم التزامات مالية من عوائد وضرائب ومصروفات عمال لا يملكون سيولة لسدادها في الوقت الراهن والاسواق تعاني من الركود وضعف القوى الشرائية، لافتًا الى ان الخسارة في اليوم الواحد (5) الف جنيه للعمال وصغارالتجار أما الشركات الكبري والمحلات التجارية فقد تبلغ ملايين الجنيهات.

وناشد الجهات ذات الصلة بوضع حلول عاجلة خاصة مع ارهاصات تمديد الحكومة للحظر الشامل .

الخرطوم: أخبار الخليج 365