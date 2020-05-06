إنعقاد مؤتمر أصدقاء السودان بفرنسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعقد غد مؤتمر أصدقاء السودان، وذلك عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، بسبب جائحة فيروس كورونا. وذكر مجلس الوزراء السوداني -في بيان الثلاثاء- أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيفز لودريان، التحضير لمؤتمر أصدقاء السودان. وبحث حمدوك، مع الوزير الفرنسي الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة كورونا وجهود دول العالم لحصار الوباء والانتهاء منه. وملتقى “أصدقاء السودان” أسس في عام 2018، كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019، ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية.

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