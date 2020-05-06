أغنية لـ”كورونا” على نغمات الطمبور تحقق انتشاراً واسعاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حققت أغنية سودانية على أنغام آلة الطمبور الشعبية لـ جائحة “كورونا”، انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات فضائية دولية ومحلية. ويقول: مطلع الأغنية التي من كلمات الشاعر خليفة عثمان خليفة وأداء الفنان هيثم قنتي:

يارب ياكريم نجينا

من غضبا إلهي كورونا

نحنا الحيلنا آخرو

معاهو ياها المويه والصابونه يُذكر أن الشاعر “خليفة” يعد من شعراء السودان المعروفين، فهو شاعر وملحن، ينحدر من منطقة مروي شمالي السودان له العديد من القصائد والأشعار التي تغنى بها عدد من الفنانين منهم محمد النصري وجعفر السقيد و هيثم قنتي و طارق العوض وعصام محمد نور وسيف الجامعة وغيرهم من فناني السودان.

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