بعد مخلطته مصاب بكورونا.. وزير بحكومة حمدوك يعزل نفسه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عزل وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ؛نفسه في الحجر الصحي بسبب مخالطته، مصاب بفايروس كورونا.وبحسب معلومات لزم فيصل الحجر الصحي بمنزله لمدة أسبوعين بعد مخالطته لشخص تبين انه مصاب بفايروس كورونا.

وعلى إثر ذلك حجر الزميلان شوقي عبدالعظيم ودرة قمبو، نفسيهما في المنزل بعد أن تبينا أنهما خالطا مريضا بكورونا لم يكن يعلم بأنه حامل للفيروس حين رافقاه في برنامج تلفزيوني على شاشة تلفزيون السودان، برفقة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، الذي أعلن حجر نفسه هو الآخر بالمنزل منذ يومين.

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