البنك المركزي : منشورات لتنظيم صادر الذهب

الخليج 365 :

أعلن نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد البشري عن صدور منشورات لتنظيم صادر الذهب خلال الأيام المقبلة.والتأم أمس اجتماعاً ضم كل العاملين في مجال الذهب باللجنة الاقتصادية العليا ممثلة في لجنة الذهب برئاسة الفريق عبد الرحيم دقلو رئيس اللجنة مقرر اللجنة وصلاح مناع بحضور وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني ونائب محافظ بنك السودان محمد البشري بالإضافة إلى عددٍ كبير من ممثلي شركات التعدين والمخلفات وممثلي الصاغة وتجار الذهب.

وأوضح البشري أن المنشورات المزمع إصدارها تشمل السماح لشركات المخلفات بتصدير كامل إنتاجها أو بيعه بالسعر الحر بعد سداد نصيب الحكومة.وتتضمن المنشورات السماح بصادر الذهب الحر بطريقة الدفع المقدم.

من جانبه أثنى الأمين العام السابق لشعبة الذهب، معتصم محمد صالح، على حديث نائب المحافظ، ووصف الخطوة بأنها تمثل الطريق الصحيح للاستفادة من صادر الذهب بعد العقبات التي كانت تعترض الصادر في السابق.

من جهته شدد الفريق عبد الرحيم دقلو على أهمية توحيد السعر وتذليل العقبات أمام المصدرين، ودعا الجميع إلى العمل من أجل مصلحة البلاد العليا على أن تتم معاملة جميع الشركات بذات الإجراءات دون تفضيل.

وأعلن دقلو وضع كافة امكانيات شركة الجنيد تحت تصرف الصندوق السيادي المزمع اطلاقه خلال الأيام القادمة.