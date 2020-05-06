روحاني يتوعد أمريكا بـ”رد ساحق” إذا تم تمديد حظر التسليح على إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للرد بشكل حاسم وساحق على الولايات المتحدة في حال تم تمديد العقوبات التسليحية على إيران.

وقال روحاني، في اجتماع حكومي نقله التلفزيون الرسمي:”يتعين على واشنطن رفع كل العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا أرادت العودة للاتفاق النووي، ونحن على أتم الاستعداد للرد بشكل حاسم وساحق على واشنطن إذا تم تمديد العقوبات التسليحية على بلادنا”.

وأضاف: “على الولايات المتحدة وباقي الدول أن تعلم بأن طهران لن تقبل أي عدول أو عدم التزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.

وذكر الرئيس الإيراني أن “الولايات المتحدة وبعد عامين من انسحابها من الاتفاق النووي فشلت في إقناع الأوروبيين للانسحاب، وترامب كان يتوقع بأننا سننسحب من الاتفاق النووي، لكننا أغلقنا الطريق أمامه باستمرارنا في الالتزام بالاتفاق”.

سبوتنيك