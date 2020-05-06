غداً.. إنعقاد مؤتمر أصدقاء السودان بباريس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اجتمع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ووزير الخارجية الفرنسي جان إيفز لودريان عبر الهاتف وذلك في إطار التحضير لمؤتمر أصدقاء السودان، المقرر عقده إسفيرياً بباريس يوم غدٍ الخميس السابع من مايو الجاري. وبحث حمدوك، مع الوزير الفرنسي الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة الكورونا ومجهودات دول العالم لحصار الوباء والانتهاء منه.

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