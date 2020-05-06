100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل (100) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل (4) وفيات.

وقالت الوزارة في بيان إنه سجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم (86 ) حالة، شمال كردفان (8) حالات، ، القضارف (3 )حالات ، سنار(حالتين) ، الجزيرة (حالة واحدة).

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (778) حالة، متضمنة (45) وفاة.

وكشفت الوزارة أنه تماثلت (9 ) حالات للشفاء، (8)حالات بولاية الخرطوم، و(حالة واحدة) في ولاية الجزيرة ليرتفع العدد الكلي للمتعافين (70).

وشددت وزارة الصحة الاتحادية على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات اشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و 9090 للبلاغات في كل ولايات السودان.