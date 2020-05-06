وزارة الصحة الاتحادية تصدر بيانا حول تقرير رصد حالات كورونا اليومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدرت وارة الصحة الاتحادية صباح اليوم الاربعاء بيانا توضيحيا حول سبب تأخير التقرير اليومي الخاص برصد حالات كورونا .

وقال البيان “بطلب من إدارة الطوارئ و مكافحة الأوبئة الإتحادية و بالتنسيق مع المعمل القومي الصحي و إدارات الوبائيات بالولايات و التي تقوم بتجميع و تنقيح و تحليل تقارير المعمل القومي و تقارير مراكز العزل و التقارير الوبائية للولايات يوميآ قبل كتابة التقرير اليومي الذي يستخلص منه التعميم الصحفي ، وبسبب التزايد في عدد العينات التي يتم فحصها و كذلك الحالات المؤكدة و المخالطة ، وافق السيد وزير الصحة الاتحادية د. أكرم علي التوم ،على أن يتم نشر التعميم الصحفي الرسمي لكل ٢٤ ساعة على موقع وزارة الصحة الإتحادية الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك بحلول ظهر اليوم التالي، وذلك لإتاحة الفرصة لكوادر الترصد المرضي و المعمل للتحقق و تبويب و تحليل المعلومات بدقة.

* لذلك أصدرت وزارة الصحة الاتحادية ظهر الثلاثاء ٥ مايو.٢٠٢٠ م تقرير حالات الكورونا التي تم تأكيدها بنهاية يوم الاثنين ٤ مايو ٢٠٢٠م و سيستمر إعلان التقرير الوبائي اليومي ظهركل يوم لتقديم معلومات مكتملة و دقيقة للجمهور.

* كما تكرر الوزارة مناشدتها للمواطنين بعدم إعتماد النشرات المفبركة التي تظهر على وسائل التواصل الإجتماعي قبل صدور الإعلان الرسمي للوزارة.”

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان امس (الثلاثاء) تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 45.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الوفيات تشمل اثنين في ولاية شمال كردفان وحالة في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة. كما أشارت إلى تسجيل مائة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 778 إصابة، لافتة إلى شفاء تسعة مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 70.

تجدر الإشارة إلى أن 680 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.