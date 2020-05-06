احباط كميات ضخمة من المواد التموينية والبترولية اثناء تهريبها الى دور...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من إحباط عملية تهريب كميات من المواد التموينية والبترولية بمحلية التضامن بوط بولاية النيل الأزرق محملة على متن عربة zs و2 عربة لوري هوستن وعربة تنكرفي طريقها الى دولة مجاورة. وشملت الضبطية (620 جوال سكر زنة 50 كليو، و(400) جوال سكر زنة 10 كيلو و(400) جوال سكر زنة 5 كيلو، إضافة الى (100) جوال دقيق و(40) جركانة زيت، و (86) برميل جازولين، و(35) برميل بنزين).

وأوضح العميد الركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع ان العملية تمت بتنسيق كبير بين مجموعة الدمازين دعم سريع وقيادة اللواء 15 الفرقة الرابعة الدمازين، واستخبارات الدعم السريع القادمة من الخرطوم بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي لإسناد القوات الأمنية بالولاية خاصة في ملف مكافحة التهريب بإعتبارها منطقة حدودية وتنشط فيها عمليات تهريب للسلع والمواد الإستراتيجية الى دول الجوار. واشاد بجهود قوات الدعم السريع في محاربة التهريب مما يعزز دعم ومساندة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع تعمل بكفاءة عالية في ملف محاربة التهريب في كافة المناطق الحدودية. وأكد جمعة أن قوات الدعم السريع ستكون سند حقيقي للقوات الأمنية بالولاية وسداً منيعاً امام مهربي قوت الشعب.

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