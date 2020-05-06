المالية وشركة الموارد المعدنية تتفقان على حزمة من الاصلاحات

التاريخ: 06-مايو-2020
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اتفقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ممثلة في إدارة السلع الإستراتيجية وادارة المؤسسات والشركات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال اجتماعهما اليوم بالمالية على حزمة من الاجراءات لاحداث عدد من الاصلاحات بقطاع التعدين .
ووصف علي خليفة عسكوري مدير إدارة السلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء، الاجتماع بأنه في غاية الأهمية، لافتا للدور المهم الذي تقوم به الشركة، مبينا أن قطاع التعدين قطاع ناهض ويدر كثير من الموارد لخزينة الدولة.
وقال عسكوري ان الاجتماع اطلع على تقرير ضافي وعرض لدور الشركة وتمت مناقشة السياسات التى تعيق عمل الشركة والعلاقة بين الوزارة والشركة، وتم الاتفاق على عدة خطوات اجرائية سيتم رفع مذكرات بشانها للسادة الوزراء لإحداث بعض الاصلاحات فى قطاع التعدين.َ
وأضاف ان هذه الاصلاحات تأتي في هذا القطاع حتى تتوافق السياسات مع الممارسات القائمة على الأرض، مشيرا الى أن الهدف الأساسي هو تطوير القطاع لخدمة الشعب السوداني بزيادة التحصيل من الذهب تحديدا وتحسينا لشروط الاستثمار فيه بما يحقق للمالية عوائد مجزية.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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