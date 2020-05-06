حريق يلتهم 32 منزلاً بقرية كبوسة ريفي أم روابة

شب حريق في قرية كبوسة ريفي شمال أم روابة، خلال الأيام الماضية، “الخميس، الجمعة، السبت، قضى على (32) منزلاً، بجانب المحاصيل والممتلكات.

Advertisements

وبحسب صحيفة الجريدة، لم يعرف حتى الآن سبب النيران التي أستمرت لثلاثة أيام – بحسب أهالي المنطقة، الذين قدروا الخسائر بحوالي(8) مليار، ويناشد أهل القرية الجهات الرسمية بالوقوف مع المتضررين الذين أصبحوا في العراء.

الخرطوم: أخبار الخليج 365