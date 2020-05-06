شبكة (صيحة) تنتقد سريان قوانين تنتهك حقوق النساء

انتقدت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) استمرار سريان قوانين سودانية تنتهك حق المرأة، في أعقاب إجازة مجلس الوزراء لإضافة نص في القانون الجنائي يُجرم ختان النساء.

وقالت شبكة صيحة، في بيان بحسب صحيفة الجريدة أمس، ” لا يمكن غض الطرف عن القوانين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في السودان”.

وقالت المديرة الإقليمية لمبادرة صيحة، هالة الكارب إن: “تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو إنتصاراًعظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين.”

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وأشار البيان الصادر من شبكة صيحة إلى أن إضافة مادة تُجرم “ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث” تعتبر طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء، مؤكدة على أنها لا تملك إلا أن تسلط الضوء على تناقضات هذا الحدث في ظل الوضع القانوني المزرى للنساء والفتيات.

وعدّد البيان بعض القوانين التي تنتهك حقوق النساء، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية لعام 1991، والذي أباح في المادة 40 زواج الطفلات بعد بلوغهم سن العاشرة. بينما تؤطر المادة الـ 33 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١، لمفهوم الولاية على المرأة.

وقال إن مفهوم الولاية: “يشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين. كما أن الولاية في الزواج أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري”.

وأشار البيان إلى أن شروط الولاية تمتد لإعاقة حقوق المرأة في المواطنة المتساوية والميراث، كما أن قوانين السجل المدني تضع العراقيل أمام النساء لاستخراج شهادات ميلاد لأطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة.

الخرطوم: أخبار الخليج 365