تسرب أدوية من أحد صيدليات التأمين الصحي بالجزيرة

كشفت متابعات بودمدني عن تعرض أحد صيدليات التأمين الصحي بودمدني لعملية اختلاس تجاوزت المائة ألف جنيه ، وأقر خطاب المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالجزيرة بتسرب اصناف معينة من الأدوية العلاجية بالصيدلية تجاوزت قيمتها المائة الف جنيه ، وأوضح أن ادارة الصيدلية قامت بعمل جرد قبل عملية التسرب ثم وردت معلومة تسرب الدواء مما أدى لعمل جرد آخر اتضح من خلاله العجز ، وكشف عن تكوين لجنة تحقيق وفتح بلاغ بالحادثة لتباشر النيابة مهامها.

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وفي سياق ذي صلة شكا مواطنون من تكدس مراكز تلقي الخدمة بالتامين الصحي خاصة مركز الشهيد الزبير ٢ ، واشاروا لتحويل الحالات من مستشفى الطوارئ بودمدنى للمراكز الأخرى مما أدى لعملية التكدس في معظم مراكز تقديم خدمات التأمين الصحي .

وارجع خطاب السماني المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالجزيرة بحسب صحيفة الجريدة، عملية التكدس لازدياد الحالات الطالبة للخدمة مما أدى لزيادة الضغط بجانب خروج عدد من الكوادر الطبية وحجرهم نتيجة جاءحة كورونا مما أثر على تقديم الخدمة فضلاً عن توقف الخدمة بالقطاع الخاص طبقا لقرار وزارة الصحة تفاديا للازدحام، وأشار إلى أن مستشفى الطوارئ بودمدني يستقبل حالات من داخل وخارج الولاية مما استدعى لتحويل الحالات للمراكز الطرفية.

الخرطوم: أخبار الخليج 365