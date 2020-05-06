مصادر: ترحيل المخلوع وقيادات حزبه من كوبر لجهة غير معلومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علمت (مصادر)، أن الأجهزة المختصة قامت بترحيل الرئيس السابق عمر البشير وقيادات حزبه من معتقلهم بسجن كوبر إلى جهة أخرى.
وتأتي الخطوة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تلت إعلان إصابة أحمد هارون بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وممارسة ضغوط من أسر المعتقلين على الحكومة لنقلهم إلى مكان آمن.
ولم تفصح السلطات عن موقع الاعتقال الجديد للبشير وأعوانه، في وقت لم يستبعد مصدر مأذون أن يكون مستشفى يونيفرسال بالخرطوم قد استضاف المعتقلين
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