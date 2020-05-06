وزير الصحة: نعمل على تفعيل الإعفاءات الضريبية والزكاة للصناعات الدوائية والغذائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد وزير الصحة الاتحادية د. اكرم على التوم العمل في شراكة مع المصانع الدوائية لتوفير مطالبها بما يضمن تجنيبها الخسارة.

وجاء حديث الوزير استجابته لمطلب شركة اميفارما للأدوية وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان الشركة إغلاق مصنعها وتوقفها عن العمل احتجاجاً على إلغاء وزير الصحة للتسعيرة الجديدة قبيل أيام .

واكد وزير الصحة انه بصدد اصدار قرارا الأربعاء ، بدعوة لمجلس الدواء والسموم والسادة المصنعين والمنتجين للدواء، للحديث عن موقف التسعير والتكلفة والقضايا العالقة، بحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة .

وقال :”نحن معكم في هذا التحدي وفي خندق واحد” .

وأكد الوزير خلال حديثه في تلفزيون السودان مساء اليوم انخراط وزارته للعمل مباشرة على تفعيل الإعفاءات الضريبية والزكاة للصناعات الدوائية والغذائية. الي جانب التعاون مع بنك السودان لتوفير العملة الصعبة المطلوبة للصناعة الدوائية (10 مليون دولار في الشهر) .

مشيرا الي تنمية الصناعة الوطنية من أهم أهداف الحكومة الإنتقالية .

وفي السياق أوضح مسؤول بشركة اميفارما للأدوية ل(السوداني الدولية) ان الشركة وضعت حديث الوزير عين الإعتبار باعتبارها استجابة سريعة ،حيث وعد بالجلوس معهم غد الأربعاء من أجل استمرار العمل والعمل على ازالة عوائق صناعة الدواء بالبلاد، واوضح ان الشركة قررت العودة غد وفتح أبوابها فورا ووجهت كافة موظيفها بالحضور صباحا كالمعتاد لمباشرة عملهم بمواصلة الإنتاج والتوزيع والتسويق .

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