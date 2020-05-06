ارهاصات رفع الحظر تثير جدل المواطنين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع دخول حظر التجوال الشامل الذى فرضته ولاية الخرطوم لثلاثة اسابيع وتبعتها ولايات اخرى وإن كان جزئيا فيها على عكس الخرطوم التى فرضته كاملا وحددت ساعات يسمح فيها بالحركة الداخلية ، مع دخول الحظر ايامه الأخيرة كثر اللغط والجدل بين الناس ما بين متبن للحظر داع الى استمراره

مشير الى التزايد المتواصل فى اعداد المصابين بالبلد ، واتساع دائرة الانتشار لتضم معظم ولايات السودان ، والخوف من صعوبة السيطرة على الوباء فى ظل اوضاع صحية مهترئة بالغة السوء والتعقيد ، والرأى الاخر يدعو الى ضرورة انهاء تقييد حركة الناس ويقول ان الارتفاع الكبير فى أعداد المصابين انما حدث فى فترة الحظر الشامل والاغلاق الكلى ، وان اوضاع البلد لاتحتمل المزيد من الاغلاق خصوصا فى ظل فشل الحكومة فى الوفاء بوعدها وعدم تنفيذ التزامها ان تقدم للمواطنين – وبالذات اصحاب الدخل المحدود – العون اللازم ليواجهوا به احتياجاتهم فى فترة الاغلاق ، ورأوا ان عدم الوفاء بهذه الوعود جعل مطالبة الناس بالبقاء فى منازلهم امرا غير قابل للتنفيذ ، وعليه فليس هناك إشكال فى ان يتم رفع الحظر مع حرص الجميع على مراعاة الضوابط الاحترازية والتعليمات الصحية .

وفى هذا الاطار (التكهن برفع الحصار) نقرأ خبرا فى المواقع الالكترونية عن بروز ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻗﻮﻱ ﻟﺮﻓﻊ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

وبحسب المصادر الخبرية فقد ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭﺍﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻗﻮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ 8 ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻛﻮﺵ ﻧﻴﻮﺯ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ‏( ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، وﻧﺪﺭﺱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭﻝ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ‏) .

ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً وﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻷﻥ ﻹﻧﻬﻴﺎﺭ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺑﻮﺍﺩﺭ ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻣﺜﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ، ﻣﻤﺎ ﺃﻋﺎﻕ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ‏( ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮﺍ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ‏) ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺇﺳﻤﻪ ﻟﻜﻮﺵ ﻧﻴﻮﺯ ‏ان ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏.

ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺫﺑﺢ ﺃﺑﻘﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺇﻃﻌﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻬﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ .

ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ 17 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020 ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﻈﺮ ﺗﺠﻮﻝ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .

جدير بالذكر ان جملة الاصابات وصلت حتى يوم الثلاثاء الى (778) حالة متضمنة (45) وفاة ، ووصل العدد الكلي للمتعافين إلى (70) شخصا