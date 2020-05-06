ترامب الرئيس الاكثر فسادا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ليست هذه هى المرة الأولى التى يواجه فيها الرئيس ترامب مشاكل فى الداخل ، فكثيرا ما صدرت دعوات من هنا وهناك الى ايقاف الرئيس عند حده ، ورأينا كيف ان البرلمان الامريكى صوت يوما على ادانة الرئيس ترامب وتوجيه اتهام له ، ولو ان الامر مضى كما رسمه وخطط له المعترضون على ترامب

وادين الرئيس لانتقلوا للخطوة الثانية وربما نجحوا فى ازاحته عن مكانه .

وقد استمر ترامب يهرب الى الخارج ويفتعل قضايا انصرافيه كلما واجهته مشكلة فى الداخل حتى اصطدم مؤخرا بمشكلة ارعبته وهو يخوض السباق الرئاسى ويجتهد للفوز بدورة جديدة ، فما هى هذه المشكلة التى تؤرق الرجل ياترى ؟ انها اتهامه بالفساد بل القول انه الاكثر فسادا فى قائمة الرؤساء الأمريكان ، وخطورة هذا الكلام تكمن فى انه قد يؤثر على حظوظ الرجل الانتخابية .

وادناه الخبر كما اهتمت به وسائل الاعلام بالداخل الامريكى :

كتبت السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس الاميركية اليزابيث وارن في تغريدة على تيوتر أن دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر فسادًا في التاريخ الحديث.

وانتقدت السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن في تغريدتها بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت “لقد قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى”. دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر فسادًا في التاريخ الأمريكي الحديث ، ونعلم انه أكبر علامة على وجود نظام فاسد .

وقالت السناتورة عن ولاية ماساتشوستس حان الوقت للقضاء على الفساد على جميع المستويات وجعل حكومتنا تعمل لصالح الشعب.

وقالت في خطاب ألقته قبل أيام : لدينا حكومة تعمل بشكل جيد للأغنياء والمرتبطين بها ، لكنها لا تعمل بشكل جيد للاخرين .

واضافت “هناك قدر كبير من الظلم ويجب أن يكون هناك تغيير.”

انها احدى المشاكل التى تواجه ترامب وهى ليست من المشاكل الصغيرة التى يمكنه التغلب عليها بسهولة ويسر.