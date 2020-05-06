عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 6 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

تجمع الممرضين يمهل مستشفى آسيا 48 ساعة لاعادة المفصولين

تسرب أدوية من أحد صيدليات التأمين الصحي بالجزيرة

الصحة ترفض التسعيرة الجديدة وأميفارما تتوقف عن العمل

رابطة الاطباء : إلغاء دعم الادوية سيؤدي لنمو ظاهرة التهرب الضريبي

وزير الاعلام يعزل نفسه بعد مخالطته مصاب بكورونا

حكومة القضارف تعلن عن تمديد الحظر لعشرة ايام

وزير الصحة: اتجاه لتمديد الحظر الشامل 3 اسابيع أخرى

اجتماع بين حمدوك ووزير الخارجية الفرنسي يُناقش تحضيرات مؤتمر أصدقاء السودان

البنك المركزي: منشورات خلال أيام لتنظيم صادر الذهب

شبكة (صيحة) تنتقد سريان قوانين تنتهك حقوق النساء

(الثورية) توافق على تعيين الولاة وترفض قيام المجلس التشريعي

حريق يلتهم 32 منزلاً بقرية كبوسة ريفي أمروابة

صديق يوسف يعتذر عن قبول ترشيحه لعضوية المجلس الاعلى للسلام

التيار

الاتحادي الديموقراطي يشيد بوقوف دولة الامارات مع السودان

(١٥٠٠) موقعا اكثر انتشارا لفايروس كورونا بالخرطوم

شركة اميفارما تتوقف عن العمل بسبب التسعيرة

ارتفاع عدد الإصابات إلى ١٠٠حالة جديدة بفيروس كورونا و٤وفيات

مخترع سوداني يكتشف علاجا للكورونا

أخبار اليوم

البرهان وحمدوك يبحثان الوضع الصحي بالبلاد

تقدم تنفيذ مصفوفة إتفاق مكونات السلطة الإنتقالية

عاجل الامام الصادق يتسلم رد الحرية والتغيير حول العقد الاجتماعى الجديد ومهلة الاسبوعين ويدلى بتصريحات هامة

نداء الشمال وتحالف ابناء الولايات يرفضون الأسماء المرشحة لتولي مناصب الولاة من قبل قوى الحرية والتغيير

خلف الله: القرارات الاقتصاديةالجديدة تأتي تنفيذا لموجهات لجنةالطوارئ الاقتصادية

انفجار مستودع الاسلحة والذخائر التابع لقيادة الفرقة عشرين مشاه مسببا هلع وسط سكان مدينة الضعين

القائد مالك عقار رئيس الحركة وحاكم إقليم النيل الازرق جعفر جاكلو يستقبلون قافِلة للمُساعدات الإنسانية من قوات الدّعم السريع إلى المناطق المحرّرة الّتي تُسيطر عليها الحركة الشّعبية لتحرير السّودان

الوطن

الحكومة تتجه لتمديد الحظر الكامل بالخرطوم

وزير الإعلام في الحجر الصحي

حمدوك يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي قيام مؤتمر أصدقاء السودان

صديق يوسف يستقيل من المجلس الأعلى للسلام

إميفارما تتوقف عن العمل بسبب تدخل وزير الصحة في التسعيرة

الوطن تجري تحقيقاً حول إنهيار الوضع الصحي بالبلاد

السوداني

الجبهة الثورية تبعث خطابا رسمياً لمكونات الحكومة الانتقالية حول تعيين الولاة

مزارعو الجزيرة : الاستعانة بالامن لمنع تسريب القمح حرب علي المنتجين ..

قرارات جديدة من الثروة الحيوانية لتنظيم الصادر الحي للسعودية

المهدي: الإصلاح يتطلب إجراءات جذرية

(كورونا) تجبر وزير الإعلام على العزل المنزلي

أكرم يعفى مدير الإدارة العامة للصحة العالمية

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صوت الأمة

المهدي: موقفنا ليس انفعالي ولا ننشد مصلحة حزبية في الحرية والتغيير

اتجاه لتمديد حظر التجوال الشامل

شركة اميفارما تعاود نشاطها بعد مناشدات

اعتقال شقيق المخلوع وإصابة عبد الله بالسرطان وتشديد الحراسة على وداد

النيل الدولية

وزير الصحة يتوقع تمديد الحظر في حال عدم الالتزام بالتدابير الصحية

عقار : السّلام على الأبواب في المنطقتين والسودان

وزير الصحة يلتزم بحل كل مشاكل الشركات المنتجة للأدوية

وكيل الإعلام: من الارجح تمديد ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ

السوداني الدولية

وزير الصحة يستجيب ل(اميفارما) والشركة تسنأنف الإنتاج

مطالبة بحظر التجوال بمدن وقرى الوادي الأخضر

كوادر التمريض تهدد بالتوقف عن العمل بمستشفيات ولاية الخرطوم خلال ساعات

التلفزيون ينهي خدمات مخرج بسبب أذان المغرب

علي قاقرين: لم ارفض منصب وزير الشباب ووليد الشعلة خليفتي

اليوم التالي

وزير الصحة يعفي مدير (الصحة العالمية)

(100) إصابة جديدة بالكورونا وارتفاع الحالات إلى (778)

مباحث التموين تضبط مصنعاً عشوائياً لإعادة تعبئة السكر بشرق النيل

عصابات نيقرز تقتل شاباً بالسواطير في أم درمان

آخر لحظة

الصحة تتفقد مراكز العزل بالنيل الأزرق واستعدادات لمجابهة كورونا

بسبب كورونا الناطق باسم الحكومة وزير الاعلام السوداني في الحجر المنزلي

100 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 4 وفيات