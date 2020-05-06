رسالة ودابراهيم تختلف عن غيرها فاحذروها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى هذه الظروف التى تتنازع الساحة رؤيتان حول خطاب حمدوك للامم المتحدة وطلب بعثة اممية تحت الفصل السادس للمساعدة فى ارساء السلام ، رؤيتان الأولى تدعم خطة رئيس الوزراء للاستعانة بالامم المتحدة تحت الفصل السادس وتفند أى ادعاء بان فى الأمر انتهاك للسيادة واستدعاء للاحتلال ، والرؤية الثانية تنشط فى معارضة استقدام القوات الدولية بل تصف الخطوة بالخيانية وتتعهد بمناهضتها بكل السبل ومن بينها العمل العسكرى تدعو لمقاتلة من اسمتهم الغزاة ومن جلبهم فى حال اصر على ذلك وحال بين الرافضين وقتالهم القوات الاممية.

هاتان الدعوتان المتباينتان تتسيدان الساحة ، وقد صدرت بيانات من حزب المؤتمر الشعبى ومنسوبى حزب المؤتمر الوطنى المحلول تتحدث عن اعتراضهم على دخول القوات الاممية البلد وإن كان بيان منسوبى المؤتمر الوطنى المحلول اشد حدة وأكثر قسوة وقد رأى الناس وسمعوا تسجيلات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى تجزم بانها لن تتاخر فى شن الحرب ومنع القوات الاممية من ان تستقر فى السودان – بحسب كلامهم – ، وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الرؤية فان التسجيل الذى انتشر مؤخرا للعميد ود ابراهيم يأتى فى هذا السياق ، ولايختلف كلام الرجل عن كلام الكيزان ورؤيتهم حول هذه النقطة وموقفهم منه.

ففى تسجيل صوتى دعى العميد الركن (م) محمد ابراهيم عبد الجليل الشهير بود ابراهيم

من اسماهم اخوة الخنادق والبنادق الي الاستعداد لمقاومة الاستعمار الجديد الذي يطرق ابواب البلاد وان نحول دون احتلال البلاد ، وبدا التسجيل من مقر اقامته بولاية نهر النيل بالاعتذار لجماعته عن اقامة الافطار السنوي المعتاد للمجاهدين والسائحون بمنزله في الخرطوم في العاشر من رمضان ، وترحم علي ارواح من وصفهم بقادة الفكر السوداني حسن الترابي والدكتور منصور خالد الذين كانا يشاركان في الافطار السنوي ويثرون الحوار مع جماعته.

ووصف ودابراهيم انتفاضة ديسمبر بأنها مجيدة لكنها انتهت الي نتائج مخيبة للامال. وكان العميد وابراهيم قائد الحرس الرئاسي السابق قد اتهم بقيادة محاولة انقلابية فاشلة علي الرئيس المخلوع وتم القبض عليه وسجنه 6 اشهر قبل ان يخرج وينظم مجموعة شباب المجاهدين والسائحون.

رسالة العميد ودابراهيم تتفق تماما مع خطاب قبيلته من الإسلاميين وان كانت عنيفة ، وقد عرف عن الرجل ارتباطه بالمقاتلين من شباب الإسلاميين الذين اسموا انفسهم السائحون وهم قد زهدوا فى الحزبين – الوطنى والشعبى – ورأوهما غير صادقين فى دعواهما الانتصار لتعاليم الحركة الاسلامية ، وهنا تكمن خطورة هذه الدعوة فهى تخاطب قطاعا مقاتلا من الشباب وعلى استعداد ان يخوض المعركة الان اضف الى ذلك ان هؤلاء الشباب أو على الاقل كثير منهم ومع أنهم يحكمون بخطأ مواقف اخوانهم فى الوطنى والشعبى لكنهم يرون ان وصول غرماءهم اليساريين الى السلطة امر يستدعى تكاتف جهود الجميع وتناسى أى خلافات بينهم فى سبيل الدفاع عن مشروعهم الكبير ، لذا فليحذر الناس من دعوة ود ابراهيم لأنها تختلف عن الاخريات.