فيديو: وزير الصحة يتحدى طبيب عمر البشير ودكتورة شادية تقصف جبهته.. الردحي والمطاعنات لا تليق بوزير

قال وزير الصحة الاتحادي د. اكرم علي التوم يوم الثلاثاء من خلال المنصة الاعلامية بجائحة كورونا رداً على الإستشاري الذي انتقد اغلاق المستشفيات في وجه المرضى ومعاناتهم بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق (طبيب عمر البشير شخصياً، بتكلم وبطلع اشاعات الأطباء جُبنا وسابوا المحلات ومرقوا، اتحدى أي واحد فيهم من ناس النظام الفات يورينا أنه كان بعمل في شنو لمن الناس كانوا ثوار وبيموتوا في ميدان الاعتصام، وأتحداه ووزرائه الكان بيدين ليهم بالولاء وعمر البشير بتاعه كان بيعمل في شنو قصاد الوباءات دي).

وبسبب تصريح وزير الصحة أعلاه تلقي د. أكرم إنتقادات واسعة على منصات السوشال ميديا لأنه ترك إنتقادات الإستشاريوكما وصفه بطبيب عمر البشير، وقال كلاماً سياسيا كناشط ولا يصدر من وزير حكومة

وسبق أن حذر إستشاري الجهاز التنفسي وطب الطوارئ والاستاذ الجامعي د.طارق الهادي وهو بعمل بالسلاح الطبي ومستشفي علياء بحسب فيديو حقق إنتشاراً واسعاً على منصات التواصل، من خطورة الأوضاع بالمستشفيات، واصفاً الوضع بالكارثي .

وقال استشاري الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي بامدرمان، (أن هناك كارثة وجريمة تحدث في القطاع الصحي، في ظل عدم استقبال مستشفيات الخرطوم للمرضى، والناس بتموت في الإسعافات مضيفاً: أن اعداداً من المرضى أصبحوا يتجولون بين المستشفيات الحكومية والخاصة ولايتم استقبالهم).

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وكتبت الدكتورة شادية عمر الناشطة على مواقع التواصل على حسابها الرسمي بموقع فيسوك تعليقاً على تخبط وزير الصحة في مسألة الدواء (ما عرفت ذاتي أقول شنو وأضافت..شكرا اكرم على إثباتك كل يوم انك لا تصلح تكون مدير مكتب ناهيك عن وزير).

وأضافت دكتورة شادية تعليقاً حول كلام وزير الصحة حول طبيب الرئيس السابق عمر البشير (الردحي والمطاعنات لا تليق بوزير .. من اصدر قرار السماح بساعات يطلع فيها المواطنين يقضوا اغراضهم لما اصدر القرار أنت ما رفضته ومشيتو .. وأنت عارف حظر كامل لن يجدي وغير مستطاع .كلام البشير وفعلنا وتركنا وفلان كان مع الكيزان وعلان قال دي أمور خليها للجداد الإلكتروني بتاع قحت بظبطوها ليك ..أنت خليك بروفيشنال).

وكتبت Rehab Al Araki

(بالإضافة .. ذكر اسم الرئيس السابق عمر البشير كذا مرة وتحدث باسم الحكومة ..

وتحدى الحكومة السابقة ان يكون لها تعامل افضل مع الوبائيات مما يفعل هو الآن.. و هو عمل شنو أساسا ..؟

يتحدث وكأن الحكومة السابقة أمامه.. حديث سياسي لا يمت للمهنية بصلة .. كوزير صحة ليس من اللياقة والكياسة ان يفرق بين مواطنيه ..

كما قال الوليد مجاملة .. نصف كفاءة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)