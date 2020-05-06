قيادات تطالب بانقاذ سوداني من السجون السعودية

التاريخ: 06-مايو-2020
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طالبت قيادات بشرق السودان، وزارة الخارجية السودانية والسفارة السعودية بالخرطوم والسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية بالتدخل العاجل لفك أسر المواطن عبد الله حامد أحمد عمر، القابع داخل إحدى سجون المملكة بمنطقة خميس مشيط.
وأوضح العمدة صلاح إبراهيم الحاج، أن أسباب إيقاف الشاب السوداني المقيم عبد الله تعود لمشاجرة نشبت بينه وأجانب حاولوا الاعتداء عليه أثناء تواجده بمقر عمله، إلا أنه تصدى لهم ببسالة، ما أدى الى إصابة أحدهم وتحويله للمستشفى لتلقي العلاج.
وألقت السلطات السعودية بحسب صحيفة مصادر القبض على المواطن السوداني واحتجزته داخل السجن، وفي خضم ذلك تماثل المجني عليه للشفاء، وعاد إلى وطنه إثيوبيا، إلا أن الشاب السوداني مازال في السجن، ولم تحدد السلطات السعودية وقتاً لإفراج الشاب السوداني الضحية، بعد مكوثه أكثر من تسعة أشهر داخل محبسه، وكل جريمته لأنه تصدى لهجوم غادر في سبيل الدفاع عن النفس.
وقال صلاح، إن الضحية، وهو من أبناء ولاية القضارف ويعول أسرة كبيرة، ووالده رجل مسن؛ غادر إلى المملكة بغرض تحسين أوضاعهم المعيشية، إلا إيقافه داخل السجن أزم وضع الأسرة، وجدد مطالبة الأسرة للجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لإنصاف الشاب السوداني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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