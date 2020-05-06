حزن عميق على رحيل إمام وخطيب مسجد القوات المسلحة و “البرهان” يحتسبه

توفي مساء امس الثلاثاء “الشيخ بشير حسين الإمام” إمام وخطيب مسجد القوات المسلحة بالخرطوم إثر علة لم تمهله طويلا. عُرف “الإمام” إماماً وخطيباً للقوات المسلحة، منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، لما يربو لأربعة عقود، وكانت له علاقات تواصل وتعارف واسعة مع أعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، و ترك رحيله حزنا عميقا وسطهم.

واحتسب رئيس مجلس السيادة القائد الاعلي للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن والسيد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والسادة نواب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات المسلحة ومنسوبيها عند الله تعالي المغفور له بإذن الله الشيخ بشير حسين الإمام، إمام وخطيب مسجد القوات المسلحة الذي وافته المنية مساء امس .

Advertisements

وعددوا بحسب صحيفة السوداني مآثره في احتسابهم قائلين: لقد كان الفقيد علما من أعلام البلاد وعلمائها ظل إماما وخطيبا لمسجد القوات المسلحة، منذ العام 1981م، ونحن إذ نعييه ننعي طيب معشره و حسن سيرته فقد كان غزير العلم مبذوله حتي لقب عند تلامذته وطالبي علمه بشعراوي السودان. ونظم طوال هذه المسيرة العديد من حلقات العلم والدروس عبر المساجد والمنابر الإعلامية وله إسهامات إخري مع القوات المسلحة من بينها أن ظل مرشدا لبعثة الحج العسكرية لعدد من المواسم ألا رحمه الله وأدخله فسيح الجنات والصبر والسلوان لآله وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)