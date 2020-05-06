مؤتمر لأصدقاء السودان بباريس

التاريخ: 06-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يعقد مؤتمر أصدقاء السودان في العاصمة الفرنسية, باريس الخميس في غضون ذلك, اجتمع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بوزير الخارجية الفرنسي جان إيفز لودريان عبر الهاتف Advertisements وذلك في إطار التحضير لمؤتمر أصدقاء السودان، المقرر عقده بحسب صحيفة السودانى إسفيرياً بباريس 7 مايو الجاري وبحث حمدوك، مع لودريان, الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة الكورونا ومجهودات دول العالم لحصار الوباء والانتهاء منه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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