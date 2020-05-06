تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من إحباط عملية تهريب كميات من المواد التموينية والبترولية بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق محملة على متن عربة (zs )و (2) عربة لوري هوستن وعربة تنكرفي طريقها الى دولة مجاورة .
وشملت الضبطية ( 620 جوال سكر زنة 50 كليو ، و(400) جوال سكر زنة 10 كيلو‘ و(400) جوال سكر زنة 5 كيلو ، إضافة الى (100) جوال دقيق ‘ و(40) جركانة زيت ، و (86) برميل جازولين ، و(35) برميل بنزين .
وأوضح العميد الركن/ جمال جمعة ادم الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع ان العملية تمت بتنسيق كبير بين مجموعة الدمازين دعم سريع وقيادة اللواء 15 الفرقة الرابعة الدمازين ، واستخبارات الدعم السريع القادمة من الخرطوم بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي لإسناد القوات الأمنية بالولاية خاصة في ملف مكافحة التهريب بإعتبارها منطقة حدودية وتنشط فيها عمليات تهريب للسلع والمواد الإستراتيجية الى دول الجوار .
وأشاد سيادته بجهود قوات الدعم السريع في محاربة التهريب مما يعزز دعم ومساندة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو ، لافتاً الى أن قوات الدعم السريع تعمل بكفاءة عالية في ملف محاربة التهريب في كافة المناطق الحدودية .
وبحسب إعلام الدعم السريع،أكد جمعة أن قوات الدعم السريع ستكون سند حقيقي للقوات الأمنية بالولاية وسداً منيعاً امام مهربي قوت الشعب .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الدعم السريع تحبط عمليات تهريب شملت (620)جوال سكر و(100) جوال دقيق و(86) برميل جازولين و(35) برميل بنزين) بولاية النيل الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.