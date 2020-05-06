شاهد.. ولاء البوشي توجه رسالة للشباب بخطورة جائحة كورونا (عاوزين نتعاهد يا جماعة إنو كل واحد يصل عشرة أشخاص يوعيهم)

وجهت الاستاذة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة مساء اليوم من خلال المنصة الاعلامية للتوعية بحائحة كورونا رسالة للشباب دعتهم فيها بالالتزام بموجهات وزارة الصحة حول خطورة مرض كورونا وفشل اكبر الدول في العالم في السيطرة عليه او وجود علاج ناجح له وسرعة انتشاره بين افراد المجتمع عن طريق المخالطة ..

وتأسفت لتصاعد كمية الحالات المصابة بالسودان .. حيث ناشدت الشباب باستثمار وقت فراغهم بالبيت في (القراءة وتعلم اللغات الاخرى وتعليم الاطفال بالمنزل الكمبيوتر والزراعة والحرف والمهارات اليدوية وغيرها من الاشياء ) .

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واوصت بضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في ارسال رسائل توعوية للأهل والاصدقاء بخطورة جائحة كورونا

الخرطوم( أخبار الخليج 365)