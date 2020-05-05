عاجل.. حقيقة تمديد الحظر والاغلاق في السودان

الثلاثاء 5 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة ضرورة الالتزام الكامل من كافة مرافق الدولة والمواطنين بكل التدابير الصحية لمكافحة كورونا ووقف التجمعات بكل حزم.، متوقعا اذا لم يتم ذلك تمديد الحظر والاغلاق الاسبوع القادم.

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وأعرب الوزير في المنصة الإعلامية حول جائحة كورونا اليوم عن قلقه لتزايد الحالات المسجلة بالاصابة بكورونا، مشيرا لتسجيل 100 اصابة جديدة ، وقال "إذا لم يتم الالتزام بكل التدابير الصحية والسلامة الشخصية نتوقع الوصول لـ 1000 مريض بنهاية الأسبوع ".

وأضاف: "إذا لم يتم الالتزام بها وارد جدا ان نقوم بتمديد الحظر الاسبوع القادم"، منوها إلى ان قلة الوفيات تؤكد العمل الكبير الذى تقوم به الكوادر الصحية، مؤكدا المسؤولية المشتركة للدولة والمواطن لمكافحة الكورونا.

وأشار أكرم إلى أن هناك عددا من الجهات تقوم بتزوير التقرير اليومي لوزارة الصحة، لذلك اتخذت الوزارة عددا من التدابير لمواجهة هذه الاشاعات المتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي والتى تعمل على تخويف وبث الذعر وسط المواطنين، داعيا إلى تسريع ادارة الاستجابة في كل الولايات والمرافق الصحية في كل المراحل من ادخال المريض وتحويله من مرفق الى مرفق وعزله وعلاجه.