- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 5 مايو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أكد الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة ضرورة الالتزام الكامل من كافة مرافق الدولة والمواطنين بكل التدابير الصحية لمكافحة كورونا ووقف التجمعات بكل حزم.، متوقعا اذا لم يتم ذلك تمديد الحظر والاغلاق الاسبوع القادم.
وأعرب الوزير في المنصة الإعلامية حول جائحة كورونا اليوم عن قلقه لتزايد الحالات المسجلة بالاصابة بكورونا، مشيرا لتسجيل 100 اصابة جديدة ، وقال "إذا لم يتم الالتزام بكل التدابير الصحية والسلامة الشخصية نتوقع الوصول لـ 1000 مريض بنهاية الأسبوع ".
وأضاف: "إذا لم يتم الالتزام بها وارد جدا ان نقوم بتمديد الحظر الاسبوع القادم"، منوها إلى ان قلة الوفيات تؤكد العمل الكبير الذى تقوم به الكوادر الصحية، مؤكدا المسؤولية المشتركة للدولة والمواطن لمكافحة الكورونا.
وأشار أكرم إلى أن هناك عددا من الجهات تقوم بتزوير التقرير اليومي لوزارة الصحة، لذلك اتخذت الوزارة عددا من التدابير لمواجهة هذه الاشاعات المتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي والتى تعمل على تخويف وبث الذعر وسط المواطنين، داعيا إلى تسريع ادارة الاستجابة في كل الولايات والمرافق الصحية في كل المراحل من ادخال المريض وتحويله من مرفق الى مرفق وعزله وعلاجه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة تمديد الحظر والاغلاق في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.