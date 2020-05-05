عاجل| وزير سوداني يدخل الحجر الصحي.. تعرف عليه

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الثلاثاء 5 مايو 2020
دخل وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، الحجر الصحى المنزلى، بناء على رغبته ، بعد مخالطته مصابا بفايروس "كورونا".
وقال موقع "سودان تربيون"، إن الوزير قرر العزل الاختيارى قبل يومين بعد أن شارك الجمعة الماضية فى حلقة تلفزيونية تبين بعدها أن أحد الضيوف فى ذات البرنامج مصاب بكورونا ولم يكن يعلم.
وأكد الوزير فيصل "تمتعه بوضع صحى جيد وأنه خضع للعزل المنزلى الاختيارى تماشيا مع الإجراءات الصحية المعروفة.
وشهد ستوديو "علي شمو" الذى استضاف الحلقة التلفزيونية بقناة السودان الرسمية عملية تعقيم واسعة أمس الاثنين.
وأعلنت السلطات الصحية فى السودان الثلاثاء تسجيل 100 حالة إصابة بالفايروس كأعلى رقم يتم تسجيله خلال يوم واحد ليرتفع عدد المصابين في البلاد الى 778 حالة بينها 45 حالة وفاة.
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