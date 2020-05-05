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الثلاثاء 5 مايو 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن عدم تعيين حكام مدنيين أضر بكثير من القضايا في الولايات.
وأضاف نعمل مع الشركاء في قوى اعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة على تعيين الولاة في اسرع وقت.
واشار إلى أن هذه التحديات يجري نقاشها في اطار الوصول إلى سلام دائم يعالج جذور الأزمة في كل الولايات.
وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر والتقدير للولاة العسكريين لماقدموه من عمل في ظل وجود بقايا النظام المعزول في مفاصل الحكومات الولائية.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: تعيين حكام الولايات سيتم في وقت وجيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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