حمدوك: تعيين حكام الولايات سيتم في وقت وجيز 

الثلاثاء 5 مايو 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن عدم تعيين حكام مدنيين أضر بكثير من القضايا في الولايات.

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وأضاف نعمل مع الشركاء في قوى اعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة على تعيين الولاة في اسرع وقت.

واشار إلى أن هذه التحديات يجري نقاشها في اطار الوصول إلى سلام دائم يعالج جذور الأزمة في كل الولايات.

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر والتقدير للولاة العسكريين لماقدموه من عمل في ظل وجود بقايا النظام المعزول في مفاصل الحكومات الولائية.