عاجل.. تحذير هام من وزير الصحة بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

حذر وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم من وصول عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد في البلاد إلى (1000) بنهاية الاسبوع الحالي، اذا لم يلتزم المواطنيين بالتباعد الاجتماعي.



وبلغت جملة الحالات المؤكدة في البلاد 778 حالة من بينها 45 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى (70).

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وقال التوم في تصريحات صحافية بثها التلفزيون القومي اليوم(الثلاثاء) إن الوزارة استخدمت ورقة رسمية لمواجهة التزوير والشائعات التي تبثها بعض الجهات المحسوبة على النظام المعزول.

وأضاف إذا لم يتم الالتزام بالإغلاق الكامل وإيصال المعينات وتدابير السلامة الشخصية، ستتزايد الاصابات خلال الايام المقبلة.

وأشار التوم إلى أن اعداد الوفيات في تراجع بسبب الرعاية الطبية التي تقوم بها الكوادر الصحية في مراكز العزل الصحي.

ولم يستبعد وزير الصحة تمديد حظر التجوال المفروض المقرر رفعه السبت المقبل، اذا لم تتراجع نسبة الاصابات.