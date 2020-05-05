الثلاثاء 5 مايو 2020 كتب وكالات اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزير الخارجية الفرنسي جان إيفز لودريان عبر الهاتف وذلك في إطار التحضير لمؤتمر أصدقاء السودان، المقرر عقده إسفيرياً بباريس يوم بعد غدٍ الخميس السابع من مايو الجاري.

وبحث حمدوك، مع الوزير الفرنسي الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة الكورونا ومجهودات دول العالم لحصار الوباء والانتهاء منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان بباريس في هذا التوقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.