عائلة الأميرة بسمة بنت سعود تخرج عن صمتها وتفضح ابن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عبرت عائلة الأميرة السعودية بسمة بنت سعود المعتقلة بسجن “الحاير” منذ مارس من العام الماضي، عن قلقلها الشديد بشأن صحة الأميرة التي تستمر بالتدهور جراء الإهمال الطبي المتعمد كاشفة عن تفشي فيروس كورونا داخل السجن.

وتعمّق قلق العائلة أكثر بعد مخاوف من احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد داخل سجن الحاير، بعدما أكد موظف في السجن بشكل منفصل لعائلة الأميرة تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس داخل السجن.

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