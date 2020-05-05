تدشن مبادرة من المنتج للمستهلك بامدرمان

الخليج 365 :
الخرطوم:اخر لحظة تدشن وزارة الصناعة والتجارة مبادرة من المنتج للمستهلك في الأحياء بمحلية امدرمان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار المصنع في 13 نقطة يبدأ التوزيع من الساعة العاشرة وحتى الساعة الواحدة ظهرا مع مراعاة كل الخطوات والارشادات الصحية والتوجيهات من وزارة الصحة ويشمل النقاط ابوسعد. في ميدان مربع 15، البنك العقاري ميدان البنك العقاري، الفتح.
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