القوات النظامية بولاية الجزيرة تمنع تسريب القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف القوات النظامية بالولاية بالتشدد في ققل المعابر ومراقبة أسواق بيع القمح ودعا لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه العمل علي تخريب الإقتصاد الوطني بتخزين أو تسريب القمح لخارج الولاية وذلك بتفعيل تطبيق قانون الطوارئ الإقتصادية وإحكام التنسيق ببن كافة القوات النظامية بتكوين فرق مشتركة .

وقطع الوالي ان ماحققه مشروع الجزيرة من إنتاجية عالية في القمح ستسهم في توفير مخزون إستراتيجي يغطي حوجة البلاد من القمح ، معلنا أن القوات النظامية أكملت كل الترتيبات والتدابير لمنع تسريب القمح خارج الولاية وتحقيق شعار (بعد ما لبنت ما بنديها الطير) والإلتزام بتسليم كل فائض المزارعين من القمح للبنك الزراعي . المادة السابقة كل ما خطط له كل ما خطط له ابن سلمان انهار في لحظة ومخاوف من تمرد شعبي على آل سعود المقالة القادمة “لولا دعمنا لما بقيتم في الحكم”.. تفاصيل خطيرة حول تهديد ترامب لـ”ابن سلمان”

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