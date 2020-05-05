كل ما خطط له ابن سلمان انهار في لحظة ومخاوف من تمرد شعبي على آل سعود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على الوضع السعودي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي منع عوائد الحج والعمرة فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط ما أسفر عن توقف أهم مصدرين للدخل في مملكة آل سعود.

وحذرت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان “السعودية التي ضربها انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا ترمي شرايين حياة”، من ردات الفعل الشعبية في السعودية جراء الاجراءات القاسية التي تقدم الحكومة على اتخاذها لتقليل النفقات من أجل مواجهة الأزمة التي لم تشهد المملكة مثلها منذ عقود طويلة.

ولا تستبعد الصحيفة في التقرير الذي أعده كل من “روري جونز” و “دونا عبد العزيز” إمكانية حدوث ردات سلبية على العائلة المالكة التي قد تضطرها الأزمة لتخفيض الأجور في القطاع العام، مما سيهدد العقد الاجتماعي في السعودية.

وقام حكام العائلة المالكة على مدى عقود بإعادة توزيع الثروة النفطية من خلال الدعم وتوفير الوظائف للسعوديين مقابل الخضوع للقوة المطلقة.

وقالا معدا التقرير بحسب ترجمة موقع “القدس العربي” إن السعودية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتدعيم الاقتصاد في وقت تحاول فيه إخراج نفسها من أكبر مأزق مالي يمر عليها منذ عقود.

وكانت أسعار النفط قد انهارت في شهر مارس بعدما شن ولي العهد محمد بن سلمان حرب أسعار نفط مع روسيا، في وقت أغلق فيه انتشار فيروس كورونا الاقتصاد السعودي وقلص الطلب العالمي على النفط.