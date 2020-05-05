عمار شيلا: آلية جماعية تختار المشاركين في (أغاني وأغاني)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال المدير المكلف لقناة النيل الأزرق عمار شيلا إن المشاركين في برنامج (أغاني وأغاني) يتم اختيارهم بآلية جماعية..

وأضاف في حوار مع (السوداني) ينشر لاحقاً :” هي نفس الآلية المتبعة منذ ١٥ عاماً لاختيار المشاركين في البرنامج ‘،لافتاً إلى أن الهجوم الذي يتعرض له البرنامج بأنه طبيعي جداً وهو ما يحدث كل موسم، وتابع : (في كل عام تكون ذات ملاحظات الناس سواء كانت سلباً أو إيجاباً على البرنامج وفي رأيي هذا أمر طبيعي ولا جديد فيه.).

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