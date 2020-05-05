بعد القرارات الاقتصادية المخاوف تسيطر على السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ابقت أسعار العملات الأجنبية على ارتفاعها أمام الجنيه بالسوق الموازي للعملات فيما سادت حاله من الحذر وسط تجار العمله بتراجع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبله بشكل كبير بعد صدور عدد من القرارات الاقتصادية الخاصة بالذهب وإيقاف التهريب.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 131جنيها مقارنة ب 132 جنيها خلال الأيام الماضية فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 30 جنيها والدرهم الإماراتي 33جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 140جنيها

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية إلى ظروف الحظر للعاصمة إلى جانب ضعف عمليات الشراء إضافة إلى تمكن الحكومة ممثلة فى اللجنة الاقتصادية الطارئة بتوفير كميات كبيرة من الوقود.

وتوقع المتعاملون انعكاس القرارات الاقتصادية الأخيرة والخاصة بصادر الذهب وإيقاف التهريب على تراجع أسعار العملات خلال الأيام المقبله بشكل كبير لجهة انها تؤثر على تخفيف المضاربة فى العملات الأجنبية.